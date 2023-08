Celine Dion non canterà più in pubblico | la malattia peggiora | Non riesce nemmeno ad uscire di casa

(Di lunedì 21 agosto 2023) L'insider ha anche affermato che le condizioni della cinque volte vincitrice del Grammy stannondo. Poche settimane fa la sorella della star, Claudette, aveva confessato in un'intervista che ...

Leggi Anchein lacrime: 'Ho una malattia rara, salta il tour' La malattia La cantante canadese è affetta da una rara patologia. Le è stata diagnosticata la 'sindrome della persona rigida',...Entrambe le testate hanno cercato conferma dal portavoce di Céline, ma finora non hanno ricevuto risposta. Come spiega Vanity Fair è lo scorso maggio la cantante cinquantacinquenne aveva dovuto ...Cancellazione dei Tour e Carriera Sotto Sfida a Causa della Malattia La Sindrome della Persona Rigida ...

Céline Dion verso il ritiro Le indiscrezioni: "La malattia è peggiorata" La Gazzetta dello Sport

Il weekend appena trascorso è stato ricco di notizie tristi per i volti del mondo vip. Scopriamo quali sono state le notizie più discusse.Le condizioni di salute di Céline Dion non migliorano, la star non potrà più salire sul palco. Lo rivelano fonti vicina alla famiglia ...