Celine Dion | le ultime notizie sulla sua salute

soffre di condizioni di salute sempre più gravi. Secondo il sito Radaronline, che cita fonti vicine all'artista,'si ritirerà e non canterà mai più in pubblico '... Infatti, 'È ...non canterà più in pubblico. La sua malattia peggiora e lei non riesce nemmeno più ad uscire di casa. Lo ha rivelato un sito americano online citando fonti vicine alla star, che combatte ...Leggi Anchein lacrime: 'Ho una malattia rara, salta il tour' La malattia La cantante canadese è affetta da una rara patologia. Le è stata diagnosticata la 'sindrome della persona rigida',...

Celine Dion non canterà più in pubblico, la malattia peggiora: "Non riesce nemmeno ad uscire di casa" TGCOM

Il weekend appena trascorso è stato ricco di notizie tristi per i volti del mondo vip. Scopriamo quali sono state le notizie più discusse.Le condizioni di salute di Céline Dion non migliorano, la star non potrà più salire sul palco. Lo rivelano fonti vicina alla famiglia ...