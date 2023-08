in divisa: carabinieri aiutano anziano disabile in difficoltà Grandi festeggiamenti a, in provincia di, per Tripolino Giannini , l'uomo più longevo d'Italia, che compie 111 anni . Come ...) 21 agosto 2023 Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia dihanno svolto una capillare intensificazione dell'attività di controllo del territorio Nel ...) 21 agosto 2023 - Rosignano: guida sotto l'effetto di cocaina, denuncia e ritiro della patente Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Rosignano Marittimo ...

Cecina (Livorno), grande festa per Tripolino Giannini: l'uomo più anziano d'Italia compie 111 anni TGCOM

Nel recente fine settimana, i carabinieri di Cecina hanno intensificato i controlli sul territorio su ordine del Comando Provinciale di Livorno e in ...Centoundici anni fa, però, c'era Tripoli Giannini. Nasceva in provincia di Livorno, cresceva col soprannome di Tripolino, diventava un personaggio amatissimo a Cecina. Oggi Tripoli Giannini è ancora ...