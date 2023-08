Cateno De Luca gela Renzi | “Scordati il nostro 2 per cento”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 21 agosto 2023) caption id="attachment 316771" align="alignleft" width="300"De/captionIl sindaco di Taormina,De, manda un avvertimento al leader di Italia Viva: "Cosa sarebbe questo Centro? Una nuova maschera dietro la quale nasconderti? Io non ho necessità di ’formule pirandelliane' per nascondermi. Chi è alla ricerca di continue maschere per presentarsi all’elettorato vuol dire che è cosciente di aver 'truffato' gli elettori e vuole continuare a farlo. Sei abituato male, le fughe in avanti, stile Papete, con me non funzionano. La trattativa per le europee, per fare alla luce del sole un matrimonio d’interessi, si ferma qua. A queste condizioni non ci sto e di sicuro non ho alcuna intenzione di 'regalarti' il 2% di Sud chiama Nord per continuare a farti sopravvivere", ha affermato il leader di Sud chiama ...