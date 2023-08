Castelfranco Veneto | cartello in libreria | Non chiedeteci il libro di Vannacci

(Di lunedì 21 agosto 2023) Sta facendo discutere l'iniziativa dellaUbik di, in provincia di Treviso. Venerdì scorso la titolare Clara Abatangelo ha infatti deciso di esporre in vetrina unche recita: "Si invita la gentile clientela a non chiederci ildi", facendo riferimento al volume "Il mondo al contrario" scritto e prodotto dall'ex comandante della Folgore, destituito proprio per i contenuti della sua opera, in particolare su migranti e comunità Lgtbq+. La libraia ha spiegato: "Non lo abbiamo perché è autoprodotto, ma non lo venderei, perché non potrei mai chiedere alla mia dipendente di colore, o al mio collega omosessuale, di seguire un cliente che chieda unin cui si dica che loro sono persone contronatura".

"Si invita la gentile clientela a non chiederci il libro di Vannacci". E' il cartello apparso oggi sulle vetrine della libreria Ubik a. "Non lo abbiamo perché è autoprodotto, ma non lo venderei, perché non potrei mai chiedere alla mia dipendente di colore, o al mio collega omosessuale, di seguire un cliente che ...

di seguire un cliente che chieda un libro in cui si dica che loro sono persone contronatura", ha detto la titolare Clara Abatangelo Sta facendo discutere l'iniziativa della libreria Ubik di ...Abatangelo è titolare della libreria Ubik sia a Castelfranco Veneto (Treviso) che ad Asolo (Treviso). Da venerdì all'ingresso è stato affisso un cartello in cui si informa la clientela che nel locale ...