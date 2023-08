Cassia bis | incidente choc | va contromano | cosa sta facendo l' automobilista

(Di lunedì 21 agosto 2023) ViaggiavasullaBis, guidando al telefono, senza accorgersi di nulla. Così si è innescato il drammaticosulla Statale che parte da Roma e che lo scorso 18 agosto ha provocato 5 feriti, di cui uno in maniera grave. Il video, pubblicato sui social dall'account Welcome to Favelas, è stato condiviso da molti compreso Marcello Cirillo, il musicista de I fatti vostri. Il filmato è sconvolgente. Unche viaggia nell'altro senso di marcia affianca il veicolo che procedenell'altra corsia, divisa da uno spartitraffico in cemento. L'uomo è al telefono e apparentemente non si rende conto di viaggiare nel senso di marcia sbagliato nonostante le auto che lo sfiorano, rallentando nella corsia di destra, gli suonino il clacson. Qualcuno, abbassando il ...

Roma: contromano sulla Cassia Bis, pauroso incidente. L'ex rugbista Lo Cicero: «Vivo per miracolo» Corriere TV

