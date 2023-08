Caso Vannacci | una folata di fumo che ci dice una cosa | i globalisti odiano il dissenso | cdx complementare al csx

(Di lunedì 21 agosto 2023)sì ono? Nell'agosto più caldo dai tempi dei dinosauri (ma forse anche del Big Bang), ecco pronta per gli italiani l'ennesimadinegli occhi. No, non è la fuliggine degli incendi in Sardegna, bensì una nuova polemicuccia estiva con cui spaccare in due l'opinione pubblic

Le altre notizie della giornata: in arrivo tagli alla Sanità, Crosetto isolato dagli alleati sul, 300.000 firme per il salario minimo, 1600 asili nido del Pnrr a rischio. La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'Controlli sui conti correnti' apre il maggiore quotidiano nazionale. Nel ...Continua a far parlare ildel generale Robertoe del suo libro. Il ministro della Difesa Guido Crosetto - che ha condannato le tesi omofobe, anti migranti e anti femministe del parà - si è trovato protagonista di ...Non ain queste ore è stata l'estrema destra a corteggiare il generale, con Forza Nuova che proponeva una candidatura a Monza.in serata ha deciso di declinare: "Faccio il soldato e ...

Schlein sul caso Vannacci: «La Costituzione non mette tutte le opinioni sullo stesso piano». E attacca il... Corriere della Sera

Il caso Vannacci continua a far discutere, soprattutto nel centrodestra diviso sulla posizione assunta dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il fondatore di Fratelli d'Italia si è trovato, nelle ...La polarizzazione dello scontro sul libro del Generale Roberto Vannacci ormai è tale che se solo osi sollevare ... ma per lui dovrebbe valere una sorta di codice d’onore e che in questo caso il ...