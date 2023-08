Caso Vannacci | Salvini telefona al generale | Ha diritto ad esprimere il suo pensiero

(Di lunedì 21 agosto 2023) Leggi Anche Robertoa 'Diario del Giorno': 'Nessun passo indietro, rivendico quanto ho scritto - Lecito provare odio' Leggi Anche, ilsollevato dal comando a Tgcom24: 'Le mie parole travisate. Egonu? La vorrei come figlia' 'Qualcuno condanna senza aver letto, no condanne al rogo' 'Quando andavo al liceo - ha raccontato- ho letto 'Il manuale del ...

Leggi Anche Robertoa 'Diario del Giorno': 'Nessun passo indietro, rivendico quanto ho scritto - Lecito provare odio' Leggi Anche, il generale sollevato dal comando a Tgcom24: 'Le mie parole travisate. Egonu La vorrei come figlia' 'Qualcuno condanna senza aver letto, no condanne al rogo' 'Quando andavo al liceo - ...Roma, 21 ago. " "Sulsto con Guido Crosetto, la posizione del ministro della Difesa è corretta e gli attacchi che gli sono stati rivolti sono ingiustificati". Così la coordinatrice di Italia Viva, Raffaella ...Il libro del generaleè un

Il caso Vannacci fa litigare i colonnelli di FdI: Donzelli contro Crosetto. Sgarbi: “Il militare umiliato”. L… la Repubblica

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Sul caso Vannacci sto con Guido Crosetto, la posizione del ministro della Difesa è corretta e gli attacchi che gli sono stati rivolti sono ingiustificati”. Così la ...Mentre infuoca la polemica, Golinelli non ha perso tempo a schierarsi apertamente dalla parte del generale Roberto Vannacci e delle sue posizioni ... Quando, come in questo caso, ciò non accade, è ...