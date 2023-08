Caso Vannacci | Salvini | Leggere il libro prima di giudicare  

, lo sfogo di Crosetto La segretaria del Pd 'dice che la Costituzione fa una classifica della libertà di espressione, delle idee', riassume Senaldi che sintetizza il pensiero di Schlein: ...Oggi, informano fonti della Lega, c'è stata una telefonata, molto cordiale, tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il generale Roberto. "Il generale" ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante una diretta sui suoi canali social " è stato additato come un pericolo. Ma io me lo comprerò questo libro, ...Continua a far parlare ildel generale Robertoe del suo libro. 'Non ho sentito il ministro Crosetto, ho letto le sue dichiarazioni sui giornali. E non ho ricevuto alcuna notifica di provvedimenti. Io sono stato ...

Caso Vannacci, l’Anpi incalza Meloni: “Basta silenzi, la premier dica se sta con Crosetto o con Donzelli” la Repubblica

In riferimento al caso Vannacci, «io me lo comprerò questo libro, perché prima di commentare e giudicare è giusto leggere, conoscere, capire». Così il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Inf ...«Oggi c’è stata una telefonata, molto cordiale, tra Matteo Salvini e il generale Roberto Vannacci». Così riferiscono fonti della Lega. Ancora oggi, lo ...