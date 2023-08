Caso Vannacci | Klaus Davi | “La gogna è una follia Noi gay non ci sentiamo minacciati dal generale”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Lapolitica e mediatica che sta travolgendo ilè «una» illiberale. A parlare è, il massmediologo che, intervistato dal Giornale afferma e e spiega come il “rogo” invocato contro il, autore de “Il mondo al contrario”, è un danno innanzitutto per la comunità gay. Il suo parere in materia è significativo. Parla «da omosessuale» e afferma che le parole contenute nel libro incriminato non lo hanno offeso. “In questa vicenda c’è una forma di ipocrisia e perbenismo inaccettabili. Noi gay siamo stati gli alfieri della libertà d’espressione: ci siamo battuti e sacrificati storicamente per difenderla. E adesso pretendiamo laper chi ha idee diverse dalle nostre? Mi sembra una. ...