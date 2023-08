Caso Vannacci | il generale | Sono stato avvicendato | non rimosso Telefonata con Salvini

(Di lunedì 21 agosto 2023) Continua a far parlare ildelRobertoe del suo libro. "Non ho sentito il ministro Crosetto, ho letto le sue dichiarazioni sui giornali. E non ho ricevuto alcuna notifica di provvedimenti. Io, dalla mezzanotte di oggi, nondal mio incarico", ha detto il militare a Morning News su Canale 5 in merito all'ex incarico di capo dell'Istituto geografico militare. Intanto il ministro della Difesa Guido Crosetto - che ha condannato le tesi omofobe, anti migranti e anti femministe del parà - si è trovato protagonista di malumori anche all’interno del centrodestra: ultimo in ordine di tempo il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che ha difeso il militare parlando di censura ...

