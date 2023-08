Caso Vannacci | il generale | Sono stato avvicendato | non rimosso dal mio incarico

(Di lunedì 21 agosto 2023) Continua a far parlare ildelRobertoe del suo libro. "Non ho sentito il ministro Crosetto, ho letto le sue dichiarazioni sui giornali. E non ho ricevuto alcuna notifica di provvedimenti. Io, dalla mezzanotte di oggi, nondal mio", ha detto il militare a Morning News su Canale 5 in merito all'exdi capo dell'Istituto geografico militare. Intanto il ministro della Difesa Guido Crosetto - che ha condannato le tesi omofobe, anti migranti e anti femministe del parà - si è trovato protagonista di malumori anche all’interno del centrodestra: ultimo in ordine di tempo il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che ha ...

Continua a far parlare ildel generale Robertoe del suo libro. 'Non ho sentito il ministro Crosetto, ho letto le sue dichiarazioni sui giornali. E non ho ricevuto alcuna notifica di provvedimenti. Io sono stato ...Il presidente di Anpi coglie il punto più politico del, il generale rimosso dal comando dell'Istituto geografico militare dopo la pubblicazione del suo libro con numerosi passaggi di ...Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, l'aveva capito subito dove parte dell'opposizione voleva 'andare a parare' col pretesto del '': all'attacco delle divise. 'Non sopporto tanto i pregiudizi nei confronti della sessualità delle persone quanto quelli - che stanno emergendo con violenza - contro le Forze armate', fu ...

Caso Vannacci, l’Anpi incalza Meloni: “Basta silenzi, la premier dica se sta con Crosetto o con Donzelli” la Repubblica

Caso Vannacci, il dibattito politico è apertissimo. Da molte parti, però, anche a sinistra, si vede avanzare qualche dubbio sul ...Il leader del Pc condivide le tesi di Gianni Alemanno: il generale avrebbe pagato per le sue denunce, non per il libro sessista. “Chissà se la rimozione sia davvero scattata per le sue opinioni person ...