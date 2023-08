Caso Vannacci | il capo della Lega a Modena senza freni | «Gay contro natura Le razze? Esistono eccome | ve lo dice un allevatore»

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 agosto 2023) Nel giorno in cui Matteo Salvini ha espresso pubblicamente sostegno al generale, destituito dagli incarichi di vertice dal ministeroDifesa per il suo libro Il Mondo al contrario, c’è chi, nella, al militare giura fedeltà con parole ben più esplicite e «osé». È il segretario provinciale del Carroccio di, Guglielmo Golinelli. Sui social, nel corso del weekend, non aveva nascosto la sua posizionequerelle del momento. «Una buonissima lettura», aveva detto del libro dipostandone la foto in spiaggia al suono dell’hashtag #iostocon. Contattato dal quotidiano locale, la Gazzetta di, Golinelli ha dato fondo agli argomenti per motivare il suo sostegno. «Parliamo di opinioni personali e come tali vanno ...