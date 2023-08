Caso Vannacci | Davi si schiera col generale | ‘Noi gay contro gogna’

(Di lunedì 21 agosto 2023)Roberto, il giornalista Klaussidalla parte del: lo ha ribadito in una intervista rilasciata al quotidiano “Il Giornale” In questi ultimi giorni non si sta facendo altro se non parlare del libro pubblicato da Roberto. Il(a questo punto ex) ha lanciato il testo “Il mondo al contrario” dove ha criticato e puntato il ditoi gay. Definendole persone “non normali“. Affermazioni che non sono affatto passate inosservate. Tanto è vero che in molti lo hanno criticato. Tra questi anche alcuni esponenti nel mondo della politica, come il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha voluto prendere le distanze da quanto affermato nel libro. Un libro che sta avendo molto successo: basti pensare che su ...

Forse sarebbe ildi prendere tutti atto che, per evitare l'invasione, ci sono solo tre strade: ... Oppure sul libro di quel generale,, che a 54 anni non si è ancora accorto che siamo il ...Per ascoltare. Crosetto si sfoga sottovoce. Per alcune sue parole ignorate. E per altre enfatizzate. Ignorato il suo essere sempre garantista. E dunque anche con. Che però " aveva ...Stessa tesi, schieramenti opposti. Suldel generale Roberto, finito nella bufera a causa del suo libro dai contenuti omofobi e sessisti, il 'rosso' Marco Rizzo , presidente onorario del Partito comunista, non la pensa ...

Caso Vannacci, l’Anpi incalza Meloni: “Basta silenzi, la premier dica se sta con Crosetto o con Donzelli” la Repubblica

Segui Tag24 anche sui social Fratelli d’Italia continua a mostrarsi sempre più coeso sul caso Roberto Vannacci, il generale divenuto famoso per aver pubblicato il libro ‘Il mondo al contrario’. La dep ...Il generale dell’Esercito Roberto Vannacci, finito nella bufera per le affermazioni omofobe e sessiste nel suo libro ‘Il mondo al contrario’, precisa di non essere stato oggetto di alcun provvedimento ...