Caso Vannacci | Crosetto preso a schiaffi dalla Destra Da Donzelli a Sgarbi a Montaruli | tutti con il generale

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ilha creato un grosso problema all'interno della maggioranza di governo e innello schieramento di, la decisione del ministro della Difesadi degradare il militare è piaciuta a pochi all'interno di FdI. Durissimo il commento del coordinatore di Fratelli d'Italia: "Non si scrivono idee solo se piacciono al Pd. In un mondo libero - tuona il fedelissimo di Meloni - si scrive ciò che si pensa. Non entro nel merito, se qualcuno si sente offeso ci sono gli organismi preposti. Ma non spetta a me dare un timbro di bontà o no delle idee. Se stabilissimo che compito della politica è decidere la bontà delle idee sarebbe la fine della democrazia", dice l’esponente di FdI. Che poi però cerca di moderare i toni sostenendo che...