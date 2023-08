Caso generale Vannacci | Crosetto | Sono diverso da chi mi attacca

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 21 agosto 2023) Continua a far parlare ildelRobertoe del suo libro. Il ministro della Difesa Guido- che ha condannato le tesi omofobe, anti migranti e anti femministe del parà - si è trovato protagonista di malumori anche all’interno del centrodestra: ultimo in ordine di tempo il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che ha difeso il militare parlando di censura e "regime". "Se ilavesse scritto un libro sostenendo tesi opposte a quelle che sostiene in questo, io mi sarei comportato esattamente allo stesso modo, da ministro. Chi mi, da una parte o dall'altra, si sarebbe comportato all'opposto. Sì siamo diversi e molto", ha replicatocon un post su X.