Casertana | Damian | Ferrante | Corsinelli e Barlocco i nomi caldi

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 21 agosto 2023) Caserta (Alfredo Stella). Un’estate densa di contatti quella del Direttore sportivo rossoblù Alessandro Degli Esposti per far fronte alla situazione a dir poco anomala. Non conoscendo in maniera ufficiale la serie in cui lasarà impegnata per la prossima stagione, non è stato possibile, finora, acquisire la disponibilità per buona parte dei calciatori presi di mira da mister Cangelosi. Giocoforza, bisogna attendere la fatidica data del 29 agosto allorquando il Consiglio di Sato chiuderà una volta per tutta la diatriba Reggina, negandole il ripescaggio in B per una serie di anomalie burocratico-amministrative, dando di fatto il via libera allain Lega Pro.Un’attesa che sembra non finire e che sta logorando le arterie di tifosi e addetti ai lavori. Com’è giusto che sia in queste settimane ...