Caserta | fermato e sanzionato parcheggiatore abusivo

(Di lunedì 21 agosto 2023). Il Nucleo di Polizia Stradale della Polizia Municipale ha identificato un cittadinono di 40 anni, che stava svolgendo attività diai danni dei cittadini giunti al mercato di via Ruta. L’operazione è arrivata a pochi giorni di distanza dall’intervento effettuato nella zona del Belvedere di San Leucio, dove furono identificati tre parcheggiatori abusivi, attivi nelle ore serali. A carico del 40enneno identificato nell’area del mercato di via Ruta è stata elevata una sanzione pari a 759 euro. Alè stata contestata anche la violazione del Regolamento di Polizia Urbana, in quanto esercitava l’attività abusiva in una zona identificata di grande interesse e pertanto maggiormente tutelata. Ciò ha ...

Benevento . (f.s.) Vi ricordate quella sfida di fine aprile '22, quando il Benevento di, ad un passo dalla A, si fece 'incartare' da una Ternana che non aveva più nulla da chiedere ...è......di, dove i carabinieri della Stazione di Ruviano stavano eseguendo un posto di controllo. Il trentenne di Dragoni, in transito a bordo dell'autovettura in uso, dopo essere statoe ......di, dove i carabinieri della Stazione di Ruviano stavano eseguendo un posto di controllo. Il trentenne di Dragoni, in transito a bordo dell'autovettura in uso, dopo essere statoe ...

CASERTA. Blitz della municipale, parcheggiatore abusivo fermato in ... CasertaCE

Un pastificio artigianale e un centro di formazione sui temi dell’ambiente, dell’agricoltura e dell’economia sociale, saranno realizzati in un bene confiscato alla camorra a Teverola (CASERTA) in via ...L’operazione è arrivata a pochi giorni di distanza dall’intervento effettuato nella zona del Belvedere di San Leucio ...