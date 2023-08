Cascia | la terza edizione del Galà equestre fa centro | adesso l’estate prosegue in musica

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tutto esaurito per l’evento ideato da Luigi Altieri: “Servono più posti per la 4ªLe premesse per un successo c’erano tutte, dai biglietti venduti in poche ore ai tanti turisti e residenti che hanno preso d’assalto l’Ufficio informazioni e accoglienza turistica del Comune per poter prendere parte a uno degli eventi più attesi, il GranCittà di, in programma sabato 19 agosto nell’ambito del cartellone di eventi ‘Estate a’. Con la, il direttore artistico Luigi Altieri e il direttore tecnico Peppino Colasanti hanno fatto di nuovo, portando nella città di Santa Rita un format apprezzato dai 900 fortunati che hanno trovato posto nell’arena allestita al parcheggio di Porta Orientale, mentre in ...