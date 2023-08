Carmona | Mondiale femminile e la morte del padre | “Non lo sapevo ma avevo una

Così su Twitter, Olga, l'attaccante che col suo gol decisivo in finale sull'Inghilterra ha permesso alla Spagna di vincere ilfemminile di calcio. La giocatrice ha saputo solo dopo l'...Il gol. Il messaggio social di. Lacrime di gioia e dolore. Le lacrime di gioia di Olgasi sono ben presto trasformate in quelle del dolore a Sydney, con la calciatrice che ......per la storica prima vittoria deldi calcio femminile. La 'Roja' ha infatti conquistato il titolo in Australia, battendo l'Inghilterra in finale per 1 - 0 grazie al gol di Olga. ...

Olga Carmona segna il gol decisivo ai Mondiali e poi scopre che il padre è morto: «So che mi hai guardato... Corriere della Sera

“La Federazione è profondamente dispiaciuta di comunicare la morte del padre di Olga Carmona. La calciatrice ha appreso la triste notizia dopo la finale dei Mondiali. Mandiamo i nostri più sinceri ...Olga Carmona, 23enne che ha segnato il gol che ha regalato il Mondiale alla Spagna, ha appreso della morte del papà dopo il match ...