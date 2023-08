chiede che ''venga immediatamente reintrodotto il taglio delle accise suie soprattutto che si proceda quanto prima all'azzeramento dell'Iva, che grava anche sulle accise ...fa sapere che oltre 103mila cittadini hanno sottoscritto la petizione online per chiedere al governo di ripristinare lo sconto sulle accise e azzerare l'Iva sui, allo scopo di ...fa sapere che oltre 103mila cittadini hanno sottoscritto la petizione online per chiedere al governo di ripristinare lo sconto sulle accise e azzerare l'Iva sui, allo scopo di ...

Carburanti, Altroconsumo: "Ripristinare sconto sulle accise e azzerare l'Iva" Adnkronos

A causa del caro benzina le famiglie italiane dovrebbero spendere, in questo anno, 417 euro in più rispetto al normale.Nel 2023, seguendo la nostra proposta di azzerare l’Iva, il risparmio sarebbe di circa 400 euro in meno ad auto. Infatti, solo nei primi sei mesi dell’anno avremmo risparmiato oltre 200 euro per il ...