Canoa | Mondiali velocità | 22 azzurri a Duisburg a caccia delle prime carte olimpiche

(Di lunedì 21 agosto 2023), 21 ago. - (Adnkronos) - Sale l'attesa per idi, in programma a(Germania) da mercoledì 23 a domenica 27 agosto. L'Italia si presenta al via con un contingente di ben 22 atleti, suddivisi tra kayak maschile (10), kayak femminile (7) e canadese maschile (5). Nelle acque della città tedesca si assegneranno lequote per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. In campo maschile si qualificheranno per la rassegna a cinque cerchi le migliori 6 barche nel K1 1000m, 6 nel K2 500m, 10 nel K4 500m, 6 nel C1 1000m e 8 nel C2 500m. In quello femminile, invece, otterranno il pass olimpico le migliori 6 barche nel K1 500m, 6 nel K2 500m, 10 nel K4 500m, 6 nel C1 200m e 8 nel C2 500m. Nel K4 500m maschile e femminile, tuttavia, almeno quattro ...

Tra il 23 e il 27 agosto si terranno idivelocità a Duisburg, Germania e l'attesa sta per finire. Si tratta di un appuntamento fondamentale in vista del prossimo anno, dato che verranno assegnate le prime quote per avere ...Se si considerano quelle, al momento, d'oro sono nove, che potrebbero diventare dieci ... a Vignone, nel Verbano, da mamma Daniela, papà Marco, ex atleta olimpico delladetto "il tedesco"...Atleti olimpici e paralimpici si scambieranno anche di continuo i bacini di regata di Duisburg, teatro a fine agosto deidivelocità, e di Belgrado, arena a inizio settembre della ...

