Candreva | due saggi di una tecnica sopraffina | è ancora un giocatore di prima fascia in Serie A

Roma Salernitana, il canto del Gallo: i voti per Andrea Belotti dopo la doppietta di ieri pomeriggio alla Salernitana Per lesquadre romane il tempo sembra essersi fermato allo scorso campionato. Se la Lazio ha nuovamente perso 2 - 1 a Lecce, la Roma ha registrato nuovamente l'identico punteggio con la Salernitana: 2 - ...Per quanto riguarda la partita abbiamo visto la solita buona organizzazione di gioco ed unda clonare. Avanti con la prossima'. Per Ciro Troise si tratta di 'punti persi, Belotti ......comincia con. Ottimo difensore (per gli avversari)' e anche: 'La Roma ha cambiato assetto e modo di giocare, la palla gira più velocemente. Gli errori di ieri hanno causato gli unici...

Atalanta ok con De Ketelaere! Roma-Salernitana 2-2: Belotti-Candreva show Tuttosport

Dicevamo: in occasione del primo gol Candreva parte dalla zona sinistra dell’area, avanza palla al piede, si accentra, fa una finta, sbilancia e salta Smalling - ahia, chissà Mourinho cosa ha pensato ...Roma-Salernitana 2-2. Ecco le pagelle. RUI PATRICIO 6 Sul primo missile di Candreva non può nulla. Sul secondo nemmeno. MANCINI 5 Si divora sotto porta il gol del ...