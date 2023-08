(Di lunedì 21 agosto 2023) Si chiamala(che potrebbe prendere il nome semplicemente di ‘carta’) dellaedizione de IlIn. A rivelarlo è stato Davide Maggio che ha parlato proprio di fumata bianca: “La(o carta, ancora non è dato sapere) delindi Pino Insegno è stata selezionata. E DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima il nome della prescelta“.è la fortunata. “Si tratta della modella argentina 28 enne, residente da anni a Milano. Il suo profilo Instagram al momento conta 70,4k ...

Candelaria Solorzano è la nuova Gatta Nera del Mercante in Fiera Biccy

Fumata bianca. La nuova gatta nera (o carta nera, ancora non è dato sapere) del Mercante in Fiera di Pino Insegno è stata selezionata. E DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima il nome ...