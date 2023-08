Canada | trans si pente dell' operazione e chiede eutanasia di Stato | Vagina artificiale dà dolori lancinanti

(Di lunedì 21 agosto 2023) Sta facendo discutere inla storia di Lois Cardinal, uomo biologicoessuale che è in questi giorni salito agli onorie cronache per un suo post nel quale condanna duramente le istituzioni del Paese nord americano, in particolare il sistema sanitario, ree di aver rigettato la sua rich

Il viaggio di Zietlow si è concluso al buio, a Victoria, British Columbia, al km 0 dellaHighway . Durante il suo viaggio, ha percorso una media di 396 km tra una carica e l'altra, il ......scorsi un record nazionale in, gareggiando però nella categoria femminile. Tra competitor donne biologiche. Il primato sancito da Anne Andres , questo il nome il nome della ginnasta, ha ...Lo sport inè nell'occhio del ciclone dopo che una donna(un uomo) ha infranto il record femminile di sollevamento pesi. Un risultato scontato, anche dalla stessa "protagonista". Anne Andres, questo ...

Lois Cardinal, il trans e l'eutanasia: storia choc di una deriva Il Paragone

La Columbia Britannica dichiara lo stato di emergenza dopo gli incendiL'incendio ha portato a ordini di evacuazione per oltre 35.000 personeAQI per alcune ...L’atleta trans ha battuto il record femminile ... Per carità, si tratta comunque di un avvenimento importante. Ci troviamo in Canada dove Anne Andres, questo il nome dell’atleta, ha stabilito un vero ...