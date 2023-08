California | uragano Hilary colpisce Los Angeles

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – L'si è abbattuto su Loscon forti piogge. Il centro della tempesta si sta attualmente spostando attraverso la città della, con venti fino a 75 km all'ora, ha reso noto il National Hurricane Centre. Nell'ultimo bollettino delle 20, i funzionari hanno mantenuto gli avvertimenti di probabili "alluvioni catastrofiche e pericolose per la vita" in parti del sud-ovest degli Stati Uniti e nel nord dello stato messicano della Baja. Attualmente,sta viaggiando in direzione nord-nordovest attraverso la. I venti potrebbero essere particolarmente forti nelle zone con maggiore altitudine.