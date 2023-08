California | tempesta tropicale e terremoto | paura a Los Angeles

(Di lunedì 21 agosto 2023) Sebbene sia abituata agli eventi meteo estremi, laha vissuto in queste ore un doppio dramma climatico. Undi magnitudo 5.1 gradi sulla scala Richter si è verificato nel sud dello Stato americano. Il sisma è avvenuto nei minuti in cui laHilary ha colpito la zona, la sera del 20 agosto. Al momento non ci sono rapporti relativi a vittime. Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti l’epicentro del sisma è stato a Ojai, tra Santa Barbara e Ventura, e si è verificato lungo la faglia di Sisar. Le scosse disi sono avvertite in tutta Lose nelle città circostanti, secondo le rilevazioni dell’USGS (United States Geological Survey), ovvero l’Istituto Geologico degli Stati Uniti. I vigili del fuoco di Los...

