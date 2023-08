Calhanoglu | la risposta dell’Inter alle sirene dall’Arabia Saudita ? TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 21 agosto 2023), standoultime indiscrezioni arrivate dalla Francia, sarebbe uno dei tanti profili seguitima la posizionesul suo profilo è netta. POSIZIONE NETTA ? Hakanè solo uno dei tanti e ultimi profili entrati nelle mire della ricca Arabia. Dalla Francia è arrivata l’indiscrezione di mercato che vede l’Al-Ahli proprio sul centrocampista turco. Ma anche oggi Tuttosport ha confermato che l’Inter non avrebbe nessuna intenzione di cederlo. E neppure il giocatore, dal canto suo, considera fattibile l’allontanamento da Milano. Fonte: Tuttosport Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...