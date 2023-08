Calendario Mondiali atletica 2023 oggi | orari lunedì 21 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di lunedì 21 agosto 2023)21va in scena la terza giornata aidileggera. A Budapest (Ungheria) prosegue la rassegna iridata e ben 11 azzurri saranno impegnati in pista. Grande attesa per Alessandro Sibilio, impegnato nelle semifinali dei 400 ostacoli insieme a Mario Lambrughi. Da non perdere la finale del salto triplo, dove Emmanuel Ihemeje potrebbe essere un outsider per le posizioni che contano visto l’equilibrio generale. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 18.40 Da seguire con attenzione Ayomide Folorunso nelle batterie dei 400 ostacoli, dove correranno anche Rebecca Sartori ed Eleonora Marchiando. Nelle qualificazioni del salto con l’asta toccherà a Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo. Zaynab Dosso tornerà in ...

... DATE, ORARI E DIRETTA TV I CONVOCATI DELL'ITALIA ATLETICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANOATLETICA 2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTIBudapest 2023: italiani in gara ...... DATE, ORARI E DIRETTA TV I CONVOCATI DELL'ITALIA ATLETICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANOATLETICA 2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTIBudapest 2023: italiani in gara ...I CONVOCATI DELL'ITALIA PENTATHLON MODERNO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANOpentathlon moderno Bath 2023 (in grassetto le gare che assegnano le medaglie) LUNEDI' 21 ...

Calendario Mondiali basket 2023: orari giornalieri dai gironi alla finale, programma, tv, streaming OA Sport

Venerdì 25 agosto ci sarà il via ufficiale dei mondiali di basket 2023. Il calendario completo è stato definito da un po’ di tempo, così come i gironi sorteggiati. L’Italia di coach Pozzecco è stata ...I Mondiali 2023 di ginnastica ritmica andranno in scena a Valencia (Spagna) dal 23 al 27 agosto. L'Italia vuole essere grande protagonista in questa rassegna iridata che metterà in palio anche alcuni ...