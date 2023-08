Calendario Mondiali atletica 2023 oggi | orari 21 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023)lunedì 21va in scena la terza giornata aidileggera. A Budapest (Ungheria) prosegue la rassegna iridata e ben 11 azzurri saranno impegnati in pista. Grande attesa per Alessandro Sibilio, impegnato nelle semifinali dei 400 ostacoli insieme a Mario Lambrughi. Da non perdere la finale del salto triplo, dove Emmanuel Ihemeje potrebbe essere un outsider per le posizioni che contano visto l’equilibrio generale. Da seguire con attenzione Ayomide Folorunso nelle batterie dei 400 ostacoli, dove correranno anche Rebecca Sartori ed Eleonora Marchiando. Nelle qualificazioni del salto con l’asta toccherà a Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo. Zaynab Dosso tornerà indopo aver eguagliato il record italiano dei 100 metr e proverà a migliorarsi in semifinali. ...