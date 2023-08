Caldo record Italia | domani 16 città da bollino rosso

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – Continua l'ondata disull'. Secondo il bollettino aggiornato del ministero della Salute, oggi sono 12 leda, il livello massimo d'allerta per le conseguenze sulla salute; saliranno a 16e a 17 mercoledì. Nel dettaglio, lepiù calde oggi sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona. A queste si aggiungerannoGenova, Milano, Napoli e Trieste e mercoledì' Venezia. L'ondata di calore non dà tregua. Delle 27monitorate, nessuna è daverde (livello 0 di allerta). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

