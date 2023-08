Caldo record Italia | domani 16 città da bollino rosso

Come illustrato sul sito meteo.it , la settimana da lunedì 21 a sabato 26 agosto vedrà il permanere di temperatureper questo periodo dell'anno. In pianura padana, costa adriatica e in alcune ...Continua l'ondata disull'Italia. Secondo il bollettino aggiornato del ministero della Salute, oggi sono 12 le città da bollino rosso, il livello massimo d'allerta per le conseguenze sulla salute; saliranno a 16 ...Tempo in prevalenza soleggiato edappertutto con picchi intorno ai 32° - 34° anche in Abruzzo ... Intanto il nuovoitaliano dello zero termico è stato raggiunto stanotte alla stazione di ...

Meteo record con Nerone, da oggi allerta caldo per 5 giorni: previsioni Adnkronos

Livello massimo d'allerta già da oggi a Bologna, Firenze, Roma e Torino, nei prossimi giorni anche Milano e Napoli ...BERGAMO - Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “Caldo intenso al Centronord, senza troppi eccessi invece al Sud (eccetto la Campania). Colpa di un anticiclone africano da record con zero termico sulle Alpi ...