... 13,3° Celsius a 3.343 metri, la temperatura più alta degli ultimi 10 anni - Cnr: tutti i ghiacciai alpini sopra lo zero Leggi Anche Clima, Copernicus: luglio mese piùmai registrato TI ...Genova . Come previsto si è alzato il livello di allarme legato all'ondata disull'Italia.Mercoledì 23 agosto dovrebbe esserci il picco della terza ondata didella stagione estiva. Lunedì etemperature in costante aumento e valori ben al di sopra della media del periodo: 38 gradi a Nordovest ma si boccheggia anche in Veneto, Lombardia, Emilia ...

Caldo, martedì bollino rosso in 16 città: anche Roma, Milano e Napoli TGCOM