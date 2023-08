Caldo estremo | con Nerone temperature da record in tutta Europa

Perché di giorno non esci e lo sopporti meglio ma non riuscire a riposare la notte ti mette davvero di cattivo umore"."Ci sono dei momenti, di notte, in cui ilè davvero insopportabile - ...AGI - Allerta meteo arancione in 50 dipartimenti della Francia flagellati da una nuova ondata di, con temperature tra 35 e 42 gradi, destinate a protrarsi per tutta la settimana, con un picco atteso tra martedì e mercoledì. 'Potremmo raggiungere livelli di temperatura mai misurati ...Il Comune di Genova , attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, continua il servizio dei "custodi sociali", coordinati dalla Cooperativa Televita Agapè, che assicureranno il monitoraggio e la ...

È possibile abituare il nostro corpo al caldo estremo Ecco cosa si può fare Corriere della Sera

Milano, 21 ago. (askanews) - L'Europa fa i conti con Nerone: temperature da record e un'estate tra le più calde mai registrate che - proprio per questo - determina eventi estremi che vanno dalle ...Sono stati misurati e previsti giorni consecutivi con temperature superiori a 35 gradi. Nel fine settimana si abbasseranno ...