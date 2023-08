Caldo | domani 16 città da bollino rosso | 17 mercoledì

(Di lunedì 21 agosto 2023) Roma, 21 ago. (Adnkronos Salute) - Continua l'ondata disull'Italia. Secondo il bollettino aggiornato del ministero della Salute, oggi sono 12 leda, il livello massimo d'allerta per le conseguenze sulla salute; saliranno a 16e a 17. Nel dettaglio, lepiù calde oggi sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona. A queste si aggiungerannoGenova, Milano, Napoli e Trieste e' Venezia. L'ondata di calore non dà tregua. Delle 27monitorate, nessuna è daverde (livello 0 di allerta).

Caldo record Italia, domani 16 città da bollino rosso Adnkronos

Salgono le temperature anche nell'Isola e aumenta il pericolo di incendi. La Protezione civile regionale ha così emesso un nuovo bollettino di allerta indicando per domani, martedì 22 agosto, un alto ...