Caldo | bollino rosso in 16 città domani e in 17 mercoledì

(Di lunedì 21 agosto 2023) AGI - Italia sempre più stretta nella morsa del grande. Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, l'allerta di livello 3 - il più elevato - che oggi interessa 12, ne riguarderaà 16e 17 dopo. Oggi ilvale per Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona.a questesi aggiungeranno Genova, Milano, Napoli e Trieste eanche Venezia. L'allerta di livello 3, ricorda il ministero, comporta "possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie ...

Allertaa Perugia,rosso per tre giorni di fila. Secondo il bollettino del Ministero della Salute lunedì 21 agosto la temperatura massima percepita sarà di 36 gradi, martedì 22 agosto di 37 e ......si è alzato il livello di allarme legato all'ondata disull'Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute , diramato questa mattina, Genova oggi, lunedì 21 agosto, sarà da "...A lanciare l'allarme il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore che ha emesso per Genova il Livello 3 di allerta (rosso) Per la giornata di oggi è invece previsto...

Le previsioni non sono confortanti sul fronte caldo: l'anticiclone africano porterà su tutta ... qui il bollettino del ministero della Salute parla di "bollino rosso" esteso fino a mercoledì 23 agosto ...