Caldo a Firenze | nuovo bollino rosso per afa e umidità Almeno fino a mercoledì 23

Sono segnalate in rosso fin da oggi: Bologna, Bolzano, Brescia,, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona . Hanno attualmente l'allerta arancione, cioè rischio...Sono segnalate in rosso fin da oggi: Bologna, Bolzano, Brescia,, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona. Hanno attualmente l'allerta arancione, cioè rischio...... Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte con le città principali che diventeranno roventi come Milano, Roma,, Bologna, Padova, Pavia, Alessandria, Torino, Mantova, Bolzano, Terni. La ...

Firenze nella morsa del caldo, codice rosso fino a venerdì LA NAZIONE

Firenze nella morsa del caldo: codice rosso per temperature fino a 40 gradi Temperature in aumento nei prossimi giorni 1 Visualizzazioni Firenze nella morsa… Leggi ...I prossimi giorni saranno difficili, caldissimi, afosi. L'anticiclone africano Nerone non ne vuol sapere di abbandonare l'Italia e così sta preparando l'ultima fiammata dell'estate 2023: fino a sabato ...