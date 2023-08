Calciopoli | il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Juventus | lo scudetto 2006 resta all’Inter

(Di lunedì 21 agosto 2023) Nuova bocciatura per la. Ildiha rigettato ilper l’assegnazionedello, scrivendo la parola fine sulla querelle scaturita da. Il provvedimento conterisale a luglio, quando il commissario straordinarioFedercalcio, Guido Rossi, assegnòil titolo di campione d’Italia, rimasto vacante dopo le decisionigiustizia sportiva per lo scandalo. Il club bianconero aveva fattocontro Figc, Inter e Coni, tutti costituiti in giudizio. Sul punto si era pronunciato l’anno scorso ...

Secondo quanto riportato da Ansa, ildi Stato ha respinto ogni richiesta del club ...della FIGC nel 2006 per gestire la situazione critica venutasi a creare dopo lo scandalo, a ...L'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi commenta così la decisione deldi ...bianconera e rimasto vacante dopo le decisioni della giustizia sportiva per lo scandalo diL'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi commenta così la decisione deldi ...bianconera e rimasto vacante dopo le decisioni della giustizia sportiva per lo scandalo di

Calciopoli, consiglio di Stato: «Lo scudetto 2006 non alla Juve, va assegnato all'Inter» leggo.it

Nuova bocciatura per la Juventus. Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della Juventus per l’assegnazione all’Inter dello scudetto 2006, scrivendo la parola fine sulla querelle scaturita da ...La news riguarda lo scandalo di Calciopoli e dunque adesso è stato messo un punto definitivo alla faccenda. In particolare stiamo parlando dell’assegnazione dello scudetto del 2006: è arrivata la ...