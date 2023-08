Calciopoli | Cobolli Gigli | “Anche l’Inter coinvolta ma accuse scomparse”

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’ex presidente della Juventus Giovanniha commentato la sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso di respingere il ricorso bianconero e dunque di lasciare allo scudetto del 2006: “Mi aspettavo una decisione del genere da parte del Consiglio di Stato. Di tutta la vicenda diuna cosa in particolare non riesco a mandare giù, ovvero che il faldone con lenei confronti delsia improvvisamente scomparso dal processo sportivo e ricomparso dopo 5 anni quando ormai i fatti erano prescritti“, le sue parole all’Adnkronos. Il titolo fu vinto dai bianconeri sul campo e dopo essere stato revocato dalla giustizia sportiva per lo scandalo di, fu assegnato aldal commissario della Figc Guido Rossi. ...

