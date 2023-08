Calciomercato | Roma | arriva Duvàn Zapata

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 21 agosto 2023) Un lunedì bollente nella città di, non solo per i 38° ma anche per il tanto atteso arrivo di. C’è stata una forte accelerata da parte della società giallorossa, che dopo il pareggio interno contro la Salernitana, ha incontrato i dirigenti della Dea per rifinire gli ultimi dettagli, con la possibilità che l’attaccante arrivi già nelle prossime ore per firmare un contratto triennale. Le dirigenze delle due squadre si sino incontrate e hanno raggiunto l’accordo di massima per il colombiano: cessione a titolo definitivo a 6 milioni di euro più 3,5 di bonus, operazione complessiva di 9,5 milioni. Se tutto fosse confermatopotrebbere in giornata all’aeroporto di Fiumicino e mettersi a disposizione di Mourinho quanto prima e provare ad essere disponibile già sabato contro il ...