Rassegna stampa 21 agosto 2023 -.itCon la prima domenica di Serie A in archivio a ... Candreva fa magie' e 'Lampo di Immobile, che beffa il'. In taglio basso 'Napoli, subito ...nel futuro di Romelu Lukaku: Big Rom resta in Premier League ma non va al Tottenham. Un'...Il Chelsea sta lavorando per il trasferimento di Romelu Lukaku prima della chiusura del...Massimiliano Allegri (LaPresse) -.itIl tecnico toscano ripartirà dalla coppia ... Impressioni sulalla guida della Nazionale: 'Non posso fare commenti stando fuori. Mancini ha ...

Calciomercato: ribaltone Samardzic, decisione a sorpresa Calciomercatonews.com

Lazar Samardzic continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. In queste ore è stata presa una decisione che sa di ribaltone. Il trasferimento saltato di Samardzic all’Inter ha fatto ...I tifosi bianconeri hanno ritrovato una squadra brillante, che attacca, cerca il gol senza speculare e subisce pochissimo gli avversari ...