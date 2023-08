Calciomercato Napoli | due giocatori in uscita

Commenta per primo Brutto episodio quello subito e raccontato dal consigliere regionale della Campania, Pasquale Di Fenza . Sabato lui e un amico hanno assistito a Frosinone -al Benito Stirpe. Queste le parole di Di Fenza che ricostruiscono quanto accaduto, rese note da Il Mattino : 'L'unico neo di una bellissima serata, sia dal punto di vista organizzativo che ...Commenta per primo Tutta l'attenzione in questi giorni è concentrata sull'arrivo di Gabri Veiga. Ma ora spunta una nuova ipotesi per il mercato del, quella che porterebbe un nuovo difensore centrale a disposizione di Rudi Garcia, nonostante l'arrivo di Natan quindi giorni fa. Come racconta Il Mattino potrebbe fare la differenza il ...... quindi quella di ieri è stata una giornata di dialoghi e di lavoro tra entourage del calciatore e il. Come analizza nel dettaglio il Corriere dello Sport , sul piatto ci sono i famosi diritti ...

Calciomercato Napoli, sfuma Koopmeiners: due club su Demme CalcioNapoli24

Possibile svolta in arrivo per Duvan Zapata alla Roma. Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante dell’Atalanta ...Tre, come gli scudetti azzurri: un libro, un fumetto e una docufiction, tutti dedicati al Napoli, o meglio a Napoli e agli «effetti collaterali dello scudetto», come si ...