Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 21 agosto

Leggi su inter-news

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ilè iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Quilee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Procede spedita la trattativa trae Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’affondo definitivo. Il francese è ad un passo dal trasferimento a Milano. ACQUISTI UFFICIALI: Marko Arnautovic (attaccante, Bologna) prestito, Carlos Augusto (difensore, Monza) prestito, Emil Audero ...