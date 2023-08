Calciomercato | Inter Stampa | alzata l' offerta al Bayern per Pavard

(Di lunedì 21 agosto 2023) I nerazzurri pronti a sborsare 28 milioni più 5 di bonus per il francese. PARIGI (FRANCIA) - L'starebbe cercando di accontentare Simone Inzaghi in tutti i modi e di portare alla corte del proprio tecnico l'ultimo giocatore. Si tratta del difensore richiesto dall'allenatore e precisamente del f

I nerazzurri pronti a sborsare 28 milioni più 5 di bonus per il francese. PARIGI (FRANCIA) - L'starebbe cercando di accontentare Simone Inzaghi in tutti i modi e di portare alla corte del proprio tecnico l'ultimo giocatore. Si tratta del difensore richiesto dall'allenatore e precisamente ...Commenta per primo Benjamin Pavard sta aspettando solo l'. La trattativa col Bayern Monaco procede con fiducia e la distanza tra domanda e offerta si è assottigliata sempre di più. Il giocatore è in attesa del via libera e, come riporta La Gazzetta ...E, dunque, se Napoli e, con le vittorie di sabato, avevano confermato quel che tutti pensavano, ovvero che sono le principali candidate al titolo , la Fiorentina prima e la Juventus poi fanno ...

Calciomercato che continua a regalarci tanti nuovi acquisti e sorprese. Tutte le trattative e le ufficialità di oggi 21 agosto. IL TABELLONE DI CALCIOMERCATO 2023 – 2024! Calciomercato: le ufficialità ...Romelu Lukaku è voglioso di tornare in campo. L'attaccante del Chelsea non resterà con i Blues, ecco la decisione in Serie A ...