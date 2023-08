Calciomercato Inter | ecco Pavard | le cifre dell’accordo con il Bayern

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’vuole chiudere il proprio mercato estivo in bellezza e per farlo ha deciso di regalare a Simone Inzaghi un colpo di spessore europeo. Tramontata definitivamente la pista Samardzic, la dirigenza nerazzurra ha deciso di destinare il budget sul reparto difensivo. L’addio di Skriniar non è stato coperto a dovere, Bisseck appare più un rimpiazzo di D’Ambrosio passato al Monza. Per sostituire lo slovacco, passato al PSG a parametro zero, serviva un profilo di ben altra caratura rispetto al giovane tedesco. I nerazzurri hanno puntato con forza su Benjamin, difensore francese delMonaco, trovando l’accordo nelle ultime ore. Lediall’Limati gli ultimi dettagli, dopo contatti continui e costanti negli ultimi giorni, l’e il ...

Tra gli appassionati che hanno perso la voce esultando per le prodezze dell'ex, Lazio e Sampdoria c'è anche Allegra Luna , la moglie, che non ha esitato a condividere coi follower la sua gioia ...È l'la squadra più attiva in queste ore per completare la rosa. Preso Benjamin Pavard , difensore del Bayern Monaco . L'attaccante nerazzurro Joaquin Correa , invece, è il sogno del Torino : in caso ...... intervistato da.it , in onda sul canale Twitch TVPLAY. Secondo l'ex calciatore e ... Sicuramente partono avvantaggiate l'e il Napoli, che hanno qualcosa in più ma la Juventus se la ...

Antonio Candreva ha iniziato col botto, anzi, con due botti la sua stagione con la Salernitana: due magie contro la Roma all'Olimpico e un punto strappato a una delle grandi del nostro campionato. Tra ...Milano, 21 ago. – (Adnkronos) – Ci sarà il nerazzurro nel futuro di Benjamin Pavard. Dopo l’accelerata e i contatti, continui e costanti, delle ultime ore, adesso Inter e Bayern Monaco hanno raggiunto ...