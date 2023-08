Calciomercato Inter | Correa verso cessione | ultime news

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 agosto 2023) L'attaccante argentino nel radar del Torino Joaquinin uscita dall'. Secondo lenotizie di, il 29enne attaccante argentino sta per chiudere l'avventura nerazzurra cominciata nel 2021., arrivato a Milano dalla Lazio e protagonista in 52 gare con 9 gol, come riferisce Sky Sport potrebbe accasarsi al Torino. L'ha puntellato il reparto offensivo con l'arrivo di Marko Arnautovic, appena sbarcato dal Bologna e protagonista nel match vinto 2-0 sul Monza con l'assist per il secondo gol di Lautaro.al momento rappresenta l'ultima opzione nell'attacco a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi. Ivan Juric, tecnico del Torino, potrebbe puntare sul sudamericano.