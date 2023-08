Calciomercato Bari | nel mirino doppio affare con il Genoa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 agosto 2023) Nella prima giornata di campionato ilè riuscito parzialmente a riscattare la brutta uscita dalla Coppa Italia per mano del Parma. Si temeva che quello 0-3 in casa potesse lasciare più strascichi del dovuto, ma per fortuna alla fine non è stato così. Con il Palermo infatti è arrivato uno 0-0 di puro cuore per come si era messa la partita, ma allo stesso tempo sono arrivati segnali preoccupanti dal reparto offensivo. Per questo motivo i galletti sono ben operativi sul mercato alla ricerca degli ultimi colpi da effettuare. Ecco dunque quali sono le novità più recenti suldel, si punta uncon ilCrediti foto:Calcio FacebookServono scintille per far smuovere e ...