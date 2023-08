Calcio | Spagna donne Muore padre Carmona ' Avevo stella senza saperlo'

Così su Twitter, Olga Carmona, l'attaccante che col suo gol decisivo in finale sull'Inghilterra ha permesso alladi vincere il Mondiale femminile di. La giocatrice ha saputo solo dopo l'...Della calciatrice del Real Madrid il gol che ha consegnato la vittoria allaIl padre della stella della Coppa del Mondo femminile spagnola Olga Carmona è morto poche ore ... Ilha appreso ...Una serata indimenticabile, in cui la vita ha mostrato sia il suo lato più dolce che quello più amaro. Olga Carmona, l'autrice del gol che ha regalato allala vittoria ai Mondiali difemminile, ha scoperto solo dopo la partita che suo padre è morto. La madre di Carmona e il fratello gemello Tomás hanno seguito la 23enne del Real Madrid in ...

Un bacio sulle labbra non richiesto getta nella bufera il presidente del calcio spagnolo Luis Rubiales. Jenni Hermoso: "Non mi è piaciuto" ...La gioia più grande, poi il dolore più grande. Il padre della stella della Coppa del Mondo femminile spagnola Olga Carmona è morto poche ore prima che lei segnasse il ...