Calcio | Siena | dal Tar stop alla nuova società per l' Eccellenza

(Di lunedì 21 agosto 2023), 21 ago. - (Adnkronos) - Nuovo colpo di scena sul fronte delproprio quando si stavano svolgendo i colloqui tra gli interessatisportiva ed il sindaco diNicoletta Fabio: il Tar del Lazio, con decreto urgente della sezione prima Ter, ha accolto il ricorso dell'Acre bloccato così tutte le decisioni prese dal Coni, dCovisoc e dFigc in merito all'ammissione dellabianconera al campionato di serie C 2023/2024. Un atto questo che può fermare anche la già complicata gestazione dellarealtà sportiva visto anche che è stata accolta la richiesta, contenuta nel dispositivo dell'atto, di sospendere la procedura di ...

2023 - 2024 Serie D Girone D Squadra Ravenna Il Ravenna comunica di avere definito il ... ha esordito in prima squadra neldi Grammatica nel 2020. .c - entry > p" data - relocate data - ...Nuovo colpo di scena sul fronte delproprio quando si stavano svolgendo i colloqui tra gli interessati alla nuova società sportiva ed il sindaco diNicoletta Fabio: il Tar del Lazio, con decreto urgente della sezione ...Cresciuto prima nel settore giovanile del Forlì per poi passare alla SPAL ha esordito in prima squadra neldi Grammatica nel 2020.

Clamoroso: il Tar del Lazio blocca le consultazioni sul Siena Calcio Gazzetta di Siena

Siena, 21 ago. – (Adnkronos) – Nuovo colpo di scena sul fronte del Siena Calcio proprio quando si stavano svolgendo i colloqui tra gli interessati alla nuova società sportiva ed il sindaco di Siena ...Grosseto – In un momento storico dove molte trasmissioni sportive dilettantistiche perdono pezzi importanti come ad esempio Paolo Mastracca con i suoi “Dilettanti del martedì” o “Il circolino”con Giac ...