Calcio | Siena | Comune individua Atlas Consulting come soggetto idoneo per iscrizione Eccellenza

(Di lunedì 21 agosto 2023), 21 ago. - (Adnkronos) - Ildiha concluso oggi, lunedì 21 agosto, la procedura dizione relativa al, dopo la chiusura dei termini relativi all'avviso pubblico di manifestazione di interesse per acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche candidabili per l'della squadra didella città dial Campionato Regionale di, stagione 2023/2024. A seguito delle documentazioni pervenute e delle consultazioni effettuate, l'amministrazione comunale hato inSrl, società fondata da Simone Giacomini, il ...

2023 - 2024 Serie D Girone D Squadra Ravenna Il Ravenna comunica di avere definito il ... ha esordito in prima squadra neldi Grammatica nel 2020. .c - entry > p" data - relocate data - ...Nuovo colpo di scena sul fronte delproprio quando si stavano svolgendo i colloqui tra gli interessati alla nuova società sportiva ed il sindaco diNicoletta Fabio: il Tar del Lazio, con decreto urgente della sezione ...Cresciuto prima nel settore giovanile del Forlì per poi passare alla SPAL ha esordito in prima squadra neldi Grammatica nel 2020.

Siena Calcio, a mezzanotte scade la manifestazione d’interesse, domani la decisione del sindaco Siena News

Il Comune di Siena ha concluso oggi, lunedì 21 agosto, la procedura di individuazione relativa al Siena calcio, dopo la chiusura dei termini relativi all’avviso pubblico di manifestazione di interesse ...Il Siena calcio va alla Atlas Consulting dell’ex presidente della Triestina Simone Giacomini. L’annuncio del Comune è arrivato poco fa dopo che il sindaco Nicoletta Fabio ha tenuto gli incontri con ...